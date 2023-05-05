Месси не хочет играть за «ПСЖ» по двум причинам

Месси сознательно пошёл на конфликт с клубом, чтобы не просто уйти, а уйти обиженным мальчиком.
Нападающий Лионель Месси не хочет играть за «ПСЖ» из-за недавнего отстранения от команды и критики со стороны фанатов.
«Месси не может представить, что вернется после того, что произошло, и не представляет, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где его снова будут освистывать», – сообщает L'Equipe.
- Форвард отстранен на 2 недели от работы с основой «ПСЖ» из-за несогласованной поездки.
- Его контракт с клубом истекает летом.
- Пока Месси получил только одно официальное предложение – от саудовского «Аль-Хиляля».
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