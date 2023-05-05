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    Месси не хочет играть за «ПСЖ» по двум причинам

    Нападающий Лионель Месси не хочет играть за «ПСЖ» из-за недавнего отстранения от команды и критики со стороны фанатов.

    «Месси не может представить, что вернется после того, что произошло, и не представляет, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где его снова будут освистывать», – сообщает L'Equipe.

    • Форвард отстранен на 2 недели от работы с основой «ПСЖ» из-за несогласованной поездки.
    • Его контракт с клубом истекает летом.
    • Пока Месси получил только одно официальное предложение – от саудовского «Аль-Хиляля».

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    Источник: GFFN

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    05.05.2023 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      cska1948 5 мая, 19:20

      Месси сознательно пошёл на конфликт с клубом, чтобы не просто уйти, а уйти обиженным мальчиком.

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