Месси вернется в «Барселону», но только при двух условиях

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» при выполнении двух условий.

По информации AS, аргентинец перейдет в «Барселону», только если ему пришлют одобренный Примерой контракт и гарантируют, что он будет играть под десятым номером.

Пока что «Барселона» не может выполнить эти условия. Клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 миллионов евро, а Ансу Фати не хочет отказывать от десятого номера.