Месси вернется в «Барселону», но только при двух условиях

Этих условий за это время уже много , думаю очереднаЯ выдумка.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» при выполнении двух условий.
По информации AS, аргентинец перейдет в «Барселону», только если ему пришлют одобренный Примерой контракт и гарантируют, что он будет играть под десятым номером.
Пока что «Барселона» не может выполнить эти условия. Клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 миллионов евро, а Ансу Фати не хочет отказывать от десятого номера.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «ПСЖ» отстранил аргентинца на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию.