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    Месси вернется в «Барселону», но только при двух условиях

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» при выполнении двух условий.

    По информации AS, аргентинец перейдет в «Барселону», только если ему пришлют одобренный Примерой контракт и гарантируют, что он будет играть под десятым номером.

    Пока что «Барселона» не может выполнить эти условия. Клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 миллионов евро, а Ансу Фати не хочет отказывать от десятого номера.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «ПСЖ» отстранил аргентинца на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1952

      lek! 1 час назад

      Этих условий за это время уже много , думаю очереднаЯ выдумка.

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      Рейтинг: +1278

      Таврида 2 часа назад

      Это залет, воин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      г.Онега 2 часа назад

      Саудовскую Аравию поедит

      0
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