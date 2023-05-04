Месси решил покинуть «ПСЖ» из-за двух факторов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси анонсировал клубу свой уход еще месяц назад.

Аргентинец принял решение покинуть команду из-за двух факторов:

вылет из Лиги чемпионов от «Баварии» на стадии 1/8 финала

отсутствие стабильного спортивного проекта на будущее

По окончании сезона 35-летний Месси станет свободным агентом.

Возможно, форвард больше не сыграет за «ПСЖ». Во вторник его отстранили на две недели от работы с основой из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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