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  • Блогер Никита Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»

Блогер Никита Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»

3 мая 2023, 21:53

«Арис» объявил о назначении спортивного директора академии. Им стал российский блогер Никита Ковальчук.

Он также является ассистентом главного тренера «Арис» U19.

«В его обязанности будет входить организация тренировочных циклов всех команд академии, селекция, а также развитие наших тренеров и – самое главное – наших юных талантов», – сообщает пресс-служба «Ариса».

  • Ковальчук – создатель ютуб-канала «Картавый Футбол».
  • Он входил в тренерский штаб молодежки «Сочи», тренировал женскую и юношескую команды «Метты» в Латвии.
  • За «Арис» играет российский форвард Александр Кокорин.

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Источник: телеграм-канал «Ариса»
Арис
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