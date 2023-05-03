Блогер Никита Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»

«Арис» объявил о назначении спортивного директора академии. Им стал российский блогер Никита Ковальчук.

Он также является ассистентом главного тренера «Арис» U19.

«В его обязанности будет входить организация тренировочных циклов всех команд академии, селекция, а также развитие наших тренеров и – самое главное – наших юных талантов», – сообщает пресс-служба «Ариса».

Ковальчук – создатель ютуб-канала «Картавый Футбол».

Он входил в тренерский штаб молодежки «Сочи», тренировал женскую и юношескую команды «Метты» в Латвии.

За «Арис» играет российский форвард Александр Кокорин.

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