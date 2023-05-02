«ПСЖ» ввел еще одни санкции против Месси помимо отстранения от команды

«ПСЖ» наказал нападающего Лионеля Месси за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию.
По информации L’Equipe, помимо отстранения от команды на две недели парижский клуб решил не платить Месси зарплату во время дисквалификации.
- Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
- Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
- Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
- Летом Месси станет свободным агентом.
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Источник: L’Equipe