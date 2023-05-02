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    • «ПСЖ» ввел еще одни санкции против Месси помимо отстранения от команды

    «ПСЖ» ввел еще одни санкции против Месси помимо отстранения от команды

    «ПСЖ» наказал нападающего Лионеля Месси за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию.

    По информации L’Equipe, помимо отстранения от команды на две недели парижский клуб решил не платить Месси зарплату во время дисквалификации.

    • Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
    • Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
    • Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

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    Источник: L’Equipe

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    02.05.2023 22:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 10:06

      Месси скорей всего знал о последствиях такого поступка. Ничего удивительного.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      zarsm 2 мая, 23:14

      псыж обиделся что Месси не захотел продлить контракт и захотел поднасрать Лео)) Низко. Но вот только Месси вообще с высокой колокольни на эти санкции)

      0
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 2 мая, 23:02

      Гном съехал с катушек. Барса, он тебе ещё нужен?

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA 2 мая, 23:01

      Клал он на ПСЖ . Молодец . Пусть понимают что там творится . Мбаппе в короли а Месси штрафуем. Такими темпами без титулом и без фанов останутся .( Про первое думаю многие уже забыли кроме Лиги 1 даже кубок взять не могут)

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