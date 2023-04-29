Соболев оценил ничью с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Соболев спас команду голом на 90+4 минуте.

У «Ростова» забил белорус Александр Селява.

«Ростов» занимает 2-е место, «Спартак» – 3-е.

– Абаскаль сказал, что несправедливо было бы, если бы «Спартак» проиграл.

– Я же говорю, забей я один из множества моментов, игра была бы совсем другая. Я согласен с тренером, что если бы «Спартак» проиграл, это было бы не по делу. Чуть зрелищности дали и решили забить в концовке. Можно меня обвинять. Забей при 0:0 один из моментов, все было бы по-другому.

– Насколько результат «Спартака» положительный, учитывая, что ЦСКА нагоняет и «Ростов» не обогнали. Получается, борьба не за чемпионство, а за медали.

– Не знаю. Опять же, если бы сказали перед матчем, что будет ничья, нас бы это не устроило. Но по тому, как развивался матч, наверное, результат положительный. Потому что мы проигрывали на последних минутах.