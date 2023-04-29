Червиченко: «Я сразу сказал, что судья будет прибивать «Ростов» в игре со «Спартаком»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (1:1).

«А чего ещe можно было ожидать от арбитра? Я сразу сказал, что Кирилл Левников будет исполнять и прибивать «Ростов». Больших нареканий нет, но видна предвзятость. Для меня непонятно, с чего вдруг на 94-й минуте дают подать угловой, когда было добавлено три минуты и не было остановок и замен. Или он от вольного трактует? Откуда эта минута взялась?

Была осторожная игра между командами, которые идут рядом. Счeт, скорее, по игре. Но «Ростов» хотел выиграть, и обидно пропускать уже после того, как истекло время. Не понял, из-за чего Карпину красную карточку показали.

В общем нормально – задание, которое парню давали, он отработал. Может, не до конца – недостаточно сегодня падал Александр Соболев, поэтому пенальти сложно было высосать откуда-то», – сказал Червиченко.