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  • Червиченко: «Я сразу сказал, что судья будет прибивать «Ростов» в игре со «Спартаком»

Червиченко: «Я сразу сказал, что судья будет прибивать «Ростов» в игре со «Спартаком»

29 апреля 2023, 22:15
14

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (1:1).

«А чего ещe можно было ожидать от арбитра? Я сразу сказал, что Кирилл Левников будет исполнять и прибивать «Ростов». Больших нареканий нет, но видна предвзятость. Для меня непонятно, с чего вдруг на 94-й минуте дают подать угловой, когда было добавлено три минуты и не было остановок и замен. Или он от вольного трактует? Откуда эта минута взялась?

Была осторожная игра между командами, которые идут рядом. Счeт, скорее, по игре. Но «Ростов» хотел выиграть, и обидно пропускать уже после того, как истекло время. Не понял, из-за чего Карпину красную карточку показали.

В общем нормально – задание, которое парню давали, он отработал. Может, не до конца – недостаточно сегодня падал Александр Соболев, поэтому пенальти сложно было высосать откуда-то», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Червиченко Андрей Левников Кирилл
Комментарии (14)
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NewLife
1682796751
Червь, тебе головной мозг кто-то прибил.
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Garrincha58
1682796988
судью на мыло больше и сказать нечего за такое отстранить его до конца сезона
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GoLenaStop
1682798558
Ростсельмаш, Ахмат и Крылья Советов- лучшие команды по игре в ногомяч.
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Persona_non_Grata
1682798737
Ну как же без этого гавнюка то ?! (((
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Play
1682799093
Где там судья прибивал Ростов, то что не дал ни одного пенальти на Комличенко, который весь матч об траву спотыкался? В первом тайме посадил Литвинова на абсолютно левую жёлтую, Комличенко оттолкнулся от него руками и упал. Добавил 3 минуты, гол забили на 93:45, была желтая Миронову в добавленное и жёлтая Карпину, эти секунды и прибавились к трём минутам. На победу Ростов не наиграл и близко, игра была абсолютно равно говённая с обеих сторон, так что ничья по делу.
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timon2401
1682799471
вот что за п.и.д.о.р)))) чем судья Ростов то прибил то??? Комличенко целых два раза ввозле штрафной завалился и ни одного пенальти!!!!
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шахта Заполярная
1682805666
Ты совсем такой тупой или прикидываешься. Только судья знает сколько он добавил времени к игре. Ростов хотел выиграть, но не выиграл, обидно да. А в твоей голове не было такой мысли, что Спартак тоже хотел выиграть.
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FCSpartakM
1682807210
В прошлом туре Краснодар переиграл на 2 минуты, Спартаку Ахмат забивал в том году Спартаку гол уже в переигранные минуты компенсированного времени к первому тайму, никто не ныл.
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моэм
1682832756
Ничья была выгодна Зениту , поэтому и своего судью прислали из питера , чтобы организовал нужный результат .... чтобы не только притормозил прямых преследователей потерей очков , но и обеспечил предстоящее красивое оформление чемпионства Зениту в питере победой над Спартаком ....этот не футбол , это фарс питерских скотов.
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Опорник84
1682838512
В целом нареканий нет, но предвзятость была видна. Не ну не презерватив ? В смысле ****** !
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