В РФС прокомментировали новость о назначении Мажича главой российских судей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета РФС

«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса – Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду – его прерогатива.

Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», – сказал Митрофанов.