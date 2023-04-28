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    • В РФС прокомментировали новость о назначении Мажича главой российских судей

    В РФС прокомментировали новость о назначении Мажича главой российских судей

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета РФС

    «Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса – Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду – его прерогатива.

    Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», – сказал Митрофанов.

    • Мажич завершил судейскую карьеру в 2019 году.
    • Он был арбитром ФИФА с 2009 года.
    • Рефери работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2018 году.
    • Мажич входит в состав ЭСК РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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