В РФС прокомментировали новость о назначении Мажича главой российских судей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета РФС
«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса – Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду – его прерогатива.
Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», – сказал Митрофанов.
- Мажич завершил судейскую карьеру в 2019 году.
- Он был арбитром ФИФА с 2009 года.
- Рефери работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2018 году.
- Мажич входит в состав ЭСК РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»