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    • Девять российских борцов дисквалифицированы за употребление допинга

    Девять российских борцов дисквалифицированы за употребление допинга

    Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов за употребление допинга.

    Дисквалификацию получили Дарья Лексина (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елена Вострикова (до 1 марта), Маргарита Фаткулина (до 18 ноября), Елена Гетта (до 18 ноября), Анжела Катаева (до 18 ноября), Елена Куликова (до 18 ноября), Алевтина Лисицина (до 18 ноября) и Анастасия Щавлинская (до 18 ноября) и Алексей Щеков (до 1 марта 2024 года).

    Дела основаны на расследованиях, проведенных WADA и профессором Ричардом Маклареном относительно утверждений о допинге в российском спорте, а также данных LIMS.

    В ходе этих расследований были обнаружены данные, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в допинг‑пробах, сданных спортсменами в 2012 году. Все борцы, кроме Щекова, признали свою вину.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4025

      Эном айс 2 минуты назад

      Обхохочешься.
      Восемь борцухинь и мятежный Лёша Щёков...Команда просто.

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