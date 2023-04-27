Девять российских борцов дисквалифицированы за употребление допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов за употребление допинга.

Дисквалификацию получили Дарья Лексина (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елена Вострикова (до 1 марта), Маргарита Фаткулина (до 18 ноября), Елена Гетта (до 18 ноября), Анжела Катаева (до 18 ноября), Елена Куликова (до 18 ноября), Алевтина Лисицина (до 18 ноября) и Анастасия Щавлинская (до 18 ноября) и Алексей Щеков (до 1 марта 2024 года).

Дела основаны на расследованиях, проведенных WADA и профессором Ричардом Маклареном относительно утверждений о допинге в российском спорте, а также данных LIMS.

В ходе этих расследований были обнаружены данные, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в допинг‑пробах, сданных спортсменами в 2012 году. Все борцы, кроме Щекова, признали свою вину.