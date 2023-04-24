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  • Четыре клуба из Крыма будут выступать в зоне «Юг» ФНЛ-2, если пройдут лицензирование

Четыре клуба из Крыма будут выступать в зоне «Юг» ФНЛ-2, если пройдут лицензирование

24 апреля 2023, 16:07
12

ФНЛ выслала четырем крымским клубам договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС, сообщает «РБ Спорт».

Договоры о принятии в лигу получили «Севастополь», симферопольская «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан». Руководители команд обязаны их заполнить и отправить обратно.

В случае успешного прохождения лицензирования клубы будут включены в число участников Группы 1 (зона «Юг») Второй лиги со следующего сезона.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Россия
Комментарии (12)
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acor94
1682343338
Так скоро и Шахтёр с Зарей восстановят)
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Пингвины Антарктиды
1682345527
А в Кубке России они смогут выступать? Также можно пригласить один из клубов в Премьер-лигу, как предлагала про одну из своих команд Медиалига...
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Ниф-Ниф
1682346366
Давно пора!
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