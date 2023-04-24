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    • Четыре клуба из Крыма будут выступать в зоне «Юг» ФНЛ-2, если пройдут лицензирование

    Четыре клуба из Крыма будут выступать в зоне «Юг» ФНЛ-2, если пройдут лицензирование

    ФНЛ выслала четырем крымским клубам договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС, сообщает «РБ Спорт».

    Договоры о принятии в лигу получили «Севастополь», симферопольская «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан». Руководители команд обязаны их заполнить и отправить обратно.

    В случае успешного прохождения лицензирования клубы будут включены в число участников Группы 1 (зона «Юг») Второй лиги со следующего сезона.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3578

      acor94 28 минут назад

      Так скоро и Шахтёр с Зарей восстановят)

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      Рейтинг: +75

      witalik > acor94 15 минут назад

      А также "Металлург" Запорожье и "Кристалл" Херсон. Ну если это наша Земля, то почему бы и нет. "Шахтёр" Ахметовск, "Заря" Львов режет слух. Ведь воссоздали в 1979 году ташкентский "Пахтакор", и наши "Шахтёр", "Зарю", "Таврию" можно поднять, пусть Газпром от себя отстегнёт не на "Шальке" (Германия), не на бесцельную Лигу Чемпионов, а на команды уже НАШЕЙ Родины...Как-то так...

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