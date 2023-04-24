Четыре клуба из Крыма будут выступать в зоне «Юг» ФНЛ-2, если пройдут лицензирование

ФНЛ выслала четырем крымским клубам договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС, сообщает «РБ Спорт».

Договоры о принятии в лигу получили «Севастополь», симферопольская «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан». Руководители команд обязаны их заполнить и отправить обратно.

В случае успешного прохождения лицензирования клубы будут включены в число участников Группы 1 (зона «Юг») Второй лиги со следующего сезона.