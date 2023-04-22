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    • Стало известно, зачем игроки «Реала» постоянно нюхают свои майки

    Стало известно, зачем игроки «Реала» постоянно нюхают свои майки

    Замечали, что футболисты «Реала» по ходу матчей многократно прикладывают к носу свои майки? Появился ответ, в чем секрет.

    Оказывается, перед игрой майки в области груди обильно смазываются ментоловой мазью. Ее вдыхание уменьшает заложенность носа, то есть очищает игрокам дыхательные пути. Это рекомендация тренеров и медиков.

    А некоторые футболисты дышат ментолом просто ради удовольствия. Например, Эдуардо Камавинга. Если что, ментол не входит ни в какие списки запрещенных веществ. Можно нюхать сколько угодно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      kliker 8 минут назад

      Тренер игрокам-соперникам перед матчем с реалом: Как нос заложит - нюхни соперника.

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