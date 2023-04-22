Стало известно, зачем игроки «Реала» постоянно нюхают свои майки

Замечали, что футболисты «Реала» по ходу матчей многократно прикладывают к носу свои майки? Появился ответ, в чем секрет.

Оказывается, перед игрой майки в области груди обильно смазываются ментоловой мазью. Ее вдыхание уменьшает заложенность носа, то есть очищает игрокам дыхательные пути. Это рекомендация тренеров и медиков.

А некоторые футболисты дышат ментолом просто ради удовольствия. Например, Эдуардо Камавинга. Если что, ментол не входит ни в какие списки запрещенных веществ. Можно нюхать сколько угодно.