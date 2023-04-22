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    • АПЛ. «Арсенал» вырвал ничью с аутсайдером (3:3): у лондонцев 3 матча подряд без побед

    АПЛ. «Арсенал» вырвал ничью с аутсайдером (3:3): у лондонцев 3 матча подряд без побед

    «Арсенал» в 32-м туре АПЛ ушел от поражения от «Саутгемптона». Гости дважды вели в два мяча.

    Лондонцы лидируют с пятиочковым отрывом. У «Манчестер Сити», идущего вторым, два матча в запасе. Также у команд впереди очная игра на «Этихаде».

    «Саутгемптон» остался на последнем месте. Команду тренирует Рубен Селлес, который ранее входил в штаб «Шинника».

    У «Арсенала» 3 ничьи подряд.

    Англия. АПЛ. 32-й тур

    Арсенал – Саутгемптон – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Алькарас, 1; 0:2 – Уолкотт, 14; 1:2 – Мартинелли, 20; 1:3 – Чалета-Цар, 66; 2:3 – Эдегор, 88; 3:3 – Сака, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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