Семин дал совет Алексею Миранчуку

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Алексею Миранчуку не стоит менять чемпионат.

Российский полузащитник с 2020 года играет в Серии А.

Трансфер футболиста принадлежит «Аталанте», но этот сезон он проводит в «Торино» на правах аренды.

Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро.

«Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе.

Как руководство клуба поступит с ним – не знаю: будут выкупать или нет? Это их внутренняя кухня.

Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», – сказал Семин.