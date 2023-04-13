Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин дал совет Алексею Миранчуку

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Алексею Миранчуку не стоит менять чемпионат.

    • Российский полузащитник с 2020 года играет в Серии А.
    • Трансфер футболиста принадлежит «Аталанте», но этот сезон он проводит в «Торино» на правах аренды.
    • Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро.

    «Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе.

    Как руководство клуба поступит с ним – не знаю: будут выкупать или нет? Это их внутренняя кухня.

    Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», – сказал Семин.

    Новости по теме
    Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита»
    Семин отказался, чтобы в его честь назвали трибуну «РЖД Арены» 1
    Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 