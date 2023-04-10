Журавель: «Тренерское время Бердыева безвозвратно ушло»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отставку главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

«Сочи» поступили абсолютно верно. ничего интересного, ничего нового Бердыев не принeс.

А новость про приход Бердыева в «Рубин» – это просто непонимание со стороны клуба, каким должно быть будущее. они хотят чтобы оно было таким же славным, как бердыевское прошлое. Но так не бывает.

Бердыеву стоит стать крутым экспертом. боюсь, что его тренерское время безвозвратно ушло. Это грустно. но неизбежно», – написал Журавель.