Журавель: «Тренерское время Бердыева безвозвратно ушло»

ЖУРАВЕЛЬ! А ты вообще кто такой,чтобы судить великого тренера!!?? Ты никто! Клеил свои жалкие наклейки на ЧМ! Противно было смотреть! ЛУЗЕР!!
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отставку главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.
«Сочи» поступили абсолютно верно. ничего интересного, ничего нового Бердыев не принeс.
А новость про приход Бердыева в «Рубин» – это просто непонимание со стороны клуба, каким должно быть будущее. они хотят чтобы оно было таким же славным, как бердыевское прошлое. Но так не бывает.
Бердыеву стоит стать крутым экспертом. боюсь, что его тренерское время безвозвратно ушло. Это грустно. но неизбежно», – написал Журавель.
- «Сочи» уволил Бердыева 10 апреля.
- Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019-й год.
- При нем клуб дважды выиграл чемпионат России.
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