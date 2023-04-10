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    Журавель: «Тренерское время Бердыева безвозвратно ушло»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отставку главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

    «Сочи» поступили абсолютно верно. ничего интересного, ничего нового Бердыев не принeс.

    А новость про приход Бердыева в «Рубин» – это просто непонимание со стороны клуба, каким должно быть будущее. они хотят чтобы оно было таким же славным, как бердыевское прошлое. Но так не бывает.

    Бердыеву стоит стать крутым экспертом. боюсь, что его тренерское время безвозвратно ушло. Это грустно. но неизбежно», – написал Журавель.

    • «Сочи» уволил Бердыева 10 апреля.
    • Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019-й год.
    • При нем клуб дважды выиграл чемпионат России.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    10.04.2023 15:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +372

      crf575757 13 часов назад

      ЖУРАВЕЛЬ! А ты вообще кто такой,чтобы судить великого тренера!!?? Ты никто! Клеил свои жалкие наклейки на ЧМ! Противно было смотреть! ЛУЗЕР!!

      1
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      Рейтинг: +55502

      MaxRnD 13 часов назад

      Ботан

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +1482

      balam 16 часов назад

      журавель иди соси.эксперд мля

      3
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      Рейтинг: +717

      k611 16 часов назад

      Бердыева рано списывать со счётов. Он себя ещё покажет.

      3
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 16 часов назад

      Кто это Журавель ?
      В историю попал как дурак познакомившейся со всеми секьюрити на ЧМ -22.
      Смотрел не футбол , а аккредитацию всем показывал.
      Да , ушло время Бердыева , пришло длбов Журавелей.

      4
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      Рейтинг: +19457

      Cleaner 16 часов назад

      Журавель? Журавель, твое время не придет НИКОГДА. Так и будешь писать о тех, кто чего то добился.

      3
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