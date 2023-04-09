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  • «Ничего особенного, таких игроков полно»: итальянский журналист – о Миранчуке

«Ничего особенного, таких игроков полно»: итальянский журналист – о Миранчуке

9 апреля 2023, 11:49
4

Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки охарактеризовал российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук – неплохой футболист, но он не показал ничего особенного за это время в Италии. 13 миллионов евро – слишком большая сумма для «Торино», они не смогут позволить себе заплатить столько за Миранчука.

Если «Аталанта» хочет продать Миранчука в «Торино», им придется снизить цену. Нужно понимать, что Алексей – просто нормальный футболист среднего уровня, в Серии А полно таких игроков», – сказал Франки.

  • Летом игрок должен вернуться в «Аталанту».
  • У Миранчука 23 матча за «Торино», 4 гола и 5 ассистов.
  • 27-летний игрок стоит 12 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Торино Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Dr.Metal
1681032880
При всем уважении, он прав. Только у нас в России за местных игроков платят безумные деньги
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raritet
1681035794
И тут , как говориться, не поспоришь. Когда он и в РПЛ пылил, было такое ощущение что нужно иногда добавить мощи, скорости, драйва. А нечем.
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koli4ka
1681036588
таких лёшов миранчиков у них в Италии ведро, бочка, тележка и просто целая запруда, что хоть пруд пруди...
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egor tikhonov
1681052956
в Италии полно , а у нас Миранчуков всего два)
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