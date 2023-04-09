«Ничего особенного, таких игроков полно»: итальянский журналист – о Миранчуке

Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки охарактеризовал российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Алексей Миранчук – неплохой футболист, но он не показал ничего особенного за это время в Италии. 13 миллионов евро – слишком большая сумма для «Торино», они не смогут позволить себе заплатить столько за Миранчука.
Если «Аталанта» хочет продать Миранчука в «Торино», им придется снизить цену. Нужно понимать, что Алексей – просто нормальный футболист среднего уровня, в Серии А полно таких игроков», – сказал Франки.
- Летом игрок должен вернуться в «Аталанту».
- У Миранчука 23 матча за «Торино», 4 гола и 5 ассистов.
- 27-летний игрок стоит 12 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»