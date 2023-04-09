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    «Ничего особенного, таких игроков полно»: итальянский журналист – о Миранчуке

    Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки охарактеризовал российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «Алексей Миранчук — неплохой футболист, но он не показал ничего особенного за это время в Италии. 13 миллионов евро — слишком большая сумма для «Торино», они не смогут позволить себе заплатить столько за Миранчука.

    Если «Аталанта» хочет продать Миранчука в «Торино», им придется снизить цену. Нужно понимать, что Алексей — просто нормальный футболист среднего уровня, в Серии А полно таких игроков», — сказал Франки.

    • Летом игрок должен вернуться в «Аталанту».
    • У Миранчука 23 матча за «Торино», 4 гола и 5 ассистов.
    • 27-летний игрок стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2196

      Dr.Metal 27 минут назад

      При всем уважении, он прав. Только у нас в России за местных игроков платят безумные деньги

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