«Ничего особенного, таких игроков полно»: итальянский журналист – о Миранчуке

Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки охарактеризовал российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук – неплохой футболист, но он не показал ничего особенного за это время в Италии. 13 миллионов евро – слишком большая сумма для «Торино», они не смогут позволить себе заплатить столько за Миранчука.

Если «Аталанта» хочет продать Миранчука в «Торино», им придется снизить цену. Нужно понимать, что Алексей – просто нормальный футболист среднего уровня, в Серии А полно таких игроков», – сказал Франки.