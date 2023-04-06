«Краснодар» отскочил прилично»: Глебов – о вылете «Ростова» из Fonbet Кубка России

Капитан «Ростова» Данил Глебов считает незаслуженным поражение своей команды от «Краснодара» в 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России.
«Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли. Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце.
Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле – мы. Но нам не хватило реализации.
«Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить», – заявил Глебов.
- «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
Источник: «Матч ТВ»