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    «Краснодар» отскочил прилично»: Глебов – о вылете «Ростова» из Fonbet Кубка России

    Капитан «Ростова» Данил Глебов считает незаслуженным поражение своей команды от «Краснодара» в 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России.

    «Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли. Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце.

    Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле – мы. Но нам не хватило реализации.

    «Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить», – заявил Глебов.

    • «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 7 апреля, 11:46

      Незаслуженное поражение??? Скажите спасибо "тренеру" Валере и его любимчику и по совместительству вратарю СБОРНОЙ России Песьякову! Ржу над проигравшими ни могу!

      0
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      Рейтинг: +2682

      АЛЕКС 58 7 апреля, 06:14

      Привыкли на пеналях выезжать,рекордсмены-пенальтисты

      1
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      Рейтинг: +902

      кaстрюлька > АЛЕКС 58 7 апреля, 11:26

      Ишак обоссанный, сколько вы там в одной игре Краснодару пробивали ? Колхозу до вас, как до Пекина раком. Наследие Гитлера, тьфу ты - Гиннера

      0
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