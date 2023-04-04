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    Матвей Мичков опубликовал эмоциональный пост в связи с гибелью отца

    Хоккеист «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал смерть своего отца Андрея Мичкова.

    «Ты был лучшим папой... Я тобой горжусь... И люблю тебя», – написал хоккеист в соцсети, опубликовав фото с отцом.

    Как пишет «СЭ», 51-летнего Андрея Мичкова нашли мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

    • 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
    • Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
    • Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.

    Фото: соцсети Матвея Мичкова.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 21:11
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