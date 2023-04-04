Матвей Мичков опубликовал эмоциональный пост в связи с гибелью отца

Хоккеист «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал смерть своего отца Андрея Мичкова.
«Ты был лучшим папой... Я тобой горжусь... И люблю тебя», – написал хоккеист в соцсети, опубликовав фото с отцом.
Как пишет «СЭ», 51-летнего Андрея Мичкова нашли мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
- 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
- Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
- Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.
Фото: соцсети Матвея Мичкова.
Источник: «Бомбардир»