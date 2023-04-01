Семак ответил, опасается ли он встречи с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

— В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива», Артем Дзюба показывает великолепную игру. Опасаетесь ли вы встречи с нынешним Артемом Дзюбой и не жалеете ли, что он сыграет против вас?

— Конечно, нет. Мы только рады. Сегодня он забил два прекрасных мяча, мы только рады, если игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них все хорошо получается. Что касается соперничества — это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артем заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Посмотрим, будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому.