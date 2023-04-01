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Семак ответил, опасается ли он встречи с Дзюбой

1 апреля 2023, 22:45
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

— В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива», Артем Дзюба показывает великолепную игру. Опасаетесь ли вы встречи с нынешним Артемом Дзюбой и не жалеете ли, что он сыграет против вас?

— Конечно, нет. Мы только рады. Сегодня он забил два прекрасных мяча, мы только рады, если игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них все хорошо получается. Что касается соперничества — это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артем заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Посмотрим, будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 лет.
  • К «Локомотиву» игрок присоединился зимой.
  • Контракт игрока действует до лета.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1680380567
Но на всякий случай одену защитный шлем... )
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житель СПб
1680412449
Считаю, что сделали ошибку, расставшись с Артемом - как ранее с Кокориным. Другое дело, что надо уметь мотивировать игрока - для этого и нужен тренер.
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egor tikhonov
1680413914
карманы Серёжа зашей на всякий случай...)
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paracetamol
1680422979
С такой дырой в защите, как у Локо, никакой Зюба не опасен!
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