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    Семак ответил, опасается ли он встречи с Дзюбой

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

    — В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива», Артем Дзюба показывает великолепную игру. Опасаетесь ли вы встречи с нынешним Артемом Дзюбой и не жалеете ли, что он сыграет против вас?

    — Конечно, нет. Мы только рады. Сегодня он забил два прекрасных мяча, мы только рады, если игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них все хорошо получается. Что касается соперничества — это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артем заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Посмотрим, будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 лет.
    • К «Локомотиву» игрок присоединился зимой.
    • Контракт игрока действует до лета.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    01.04.2023 22:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 11:09

      С такой дырой в защите, как у Локо, никакой Зюба не опасен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +727

      egor tikhonov 2 апреля, 08:38

      карманы Серёжа зашей на всякий случай...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18342

      житель СПб 2 апреля, 08:14

      Считаю, что сделали ошибку, расставшись с Артемом - как ранее с Кокориным. Другое дело, что надо уметь мотивировать игрока - для этого и нужен тренер.

      1
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 07:01

      Ачего Сегожи бояться Рукаку, ведь не он расстался с Рукаку, а ПРОМКВАС, там все решает дядя Мю...., а Сегожа исполнитель, взяли из К.С., наподающего, но слабоват, взяли с фарм Сочи, нападающего, слабоват, а Рукаку не пошел на понижение бабла, вот теперь в Локо, ну он должен откутафить, питерскую помойку, хотя жизнь покажет

      0
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      Рейтинг: +24502

      DOCTOR PENALTY 1 апреля, 23:22

      Но на всякий случай одену защитный шлем... )

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