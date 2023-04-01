Дзюба назвал главный секрет «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, что позволяет команде побеждать.
«Сколько грязи было, сколько реплик…
Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.
На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», – сказал Дзюба.
- Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
- Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
- «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»