Дзюба назвал главный секрет «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, что позволяет команде побеждать.

«Сколько грязи было, сколько реплик…

Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.

На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», – сказал Дзюба.