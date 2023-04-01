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    Дзюба назвал главный секрет «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, что позволяет команде побеждать.

    «Сколько грязи было, сколько реплик…

    Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.

    На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», – сказал Дзюба.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2023 19:03
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