Стало известно, какую зарплату «Барселона» пообещала Месси

«Барселона» сделала предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
Каталонский клуб готов платить игроку 6-7 миллионов евро в год.
Если аргентинец согласится на эти условия, то заключит контракт по схеме «1+1».
В «ПСЖ» Месси сможет заработать 6-7 миллионов за два месяца. Его зарплата – 3,375 млн в месяц до вычета налогов.
- В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
- Его контракт с парижанами истекает через 3 месяца.
- Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
Источник: El Chiringuito TV