Стало известно, какую зарплату «Барселона» пообещала Месси

«Барселона» сделала предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

Каталонский клуб готов платить игроку 6-7 миллионов евро в год.

Если аргентинец согласится на эти условия, то заключит контракт по схеме «1+1».

В «ПСЖ» Месси сможет заработать 6-7 миллионов за два месяца. Его зарплата – 3,375 млн в месяц до вычета налогов.