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  • Хасбика жестко раскритиковали за издевательства над кошкой – высказался даже Куклачев

Хасбика жестко раскритиковали за издевательства над кошкой – высказался даже Куклачев

31 марта 2023, 17:35
3

Известного блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбика, обвинили в жестоком обращении с животными.

20-летний дагестанец опубликовал в соцсетях видеозапись, в которой тянет кота за ухо, а потом бьет его рукой. «Я тебе сейчас ухо порву, понял?» – говорит на видео Хасбик.

Многие российские и зарубежные пользователи раскритиковали Хасбуллу. Боец UFC Дэн Хукер и вовсе пригрозил блогеру разрушением карьеры: «Жду, когда смогу выгнать из UFC этого сраного хрена».

За кошку вступился и народный артист РСФСР Юрий Куклачев: «Он большую ошибку делает, теряет людей, потому что много молодежи, которые любят животных, и в общем-то это пропаганда насилия. Если ты что-то и сделал, за ухо – все, значит, контакт прекращается навсегда. Все. Ты для нее враг, и она начнет ему сейчас метить в ботинки, гадить начнет».

Сам Хасбик уже отреагировал на критику: извинился, выложил несколько фото с кошками и назвал их своим любимым животным: «Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой».

  • Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC осенью 2022 года.
  • У него больше 8 миллионов подписчиков в социальной сети.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (3)
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TANNER
1680273934
Обычный недоразвитый больной ублюдок, вдобавок еще и хач. Обычно природа таких при рождении забирает, но с этим чучелом что то пошло не так.
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гууд
1680275691
Редактор.... че там с галкиным и пугачевой ? Пиз*ец как интересно, ты так узнаешь пиши статью сразу сюда, а то футбол как то уже за*бал!
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