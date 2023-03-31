Хасбика жестко раскритиковали за издевательства над кошкой – высказался даже Куклачев

Известного блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбика, обвинили в жестоком обращении с животными.

20-летний дагестанец опубликовал в соцсетях видеозапись, в которой тянет кота за ухо, а потом бьет его рукой. «Я тебе сейчас ухо порву, понял?» – говорит на видео Хасбик.

Многие российские и зарубежные пользователи раскритиковали Хасбуллу. Боец UFC Дэн Хукер и вовсе пригрозил блогеру разрушением карьеры: «Жду, когда смогу выгнать из UFC этого сраного хрена».

За кошку вступился и народный артист РСФСР Юрий Куклачев: «Он большую ошибку делает, теряет людей, потому что много молодежи, которые любят животных, и в общем-то это пропаганда насилия. Если ты что-то и сделал, за ухо – все, значит, контакт прекращается навсегда. Все. Ты для нее враг, и она начнет ему сейчас метить в ботинки, гадить начнет».

Сам Хасбик уже отреагировал на критику: извинился, выложил несколько фото с кошками и назвал их своим любимым животным: «Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой».