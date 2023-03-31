«Барселона» потребует 100 миллионов от УЕФА в случае исключения из Лиги чемпионов

«Барселона» предупредила УЕФА о последствиях санкций в отношении клуба.
Если каталонцев исключат из Лиги чемпионов до вынесения судебного решения, то будет затребована компенсация.
В «Барсе» возможные убытки оценили в 100 миллионов евро.
Команде грозит годичное отстранение от еврокубков из-за так называемого «дела Негрейры».
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
Источник: Mundo Deportivo