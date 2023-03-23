УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на сезон из-за судейского скандала

«Барселоне» грозят санкции от УЕФА из-за так называемого «дела Негрейры».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

Из-за судейского скандала УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон.

Если вину клуба докажут, то будет нарушен регламент УЕФА, согласно которому нельзя использовать незаконные методы для оказания влияния на результаты матчей.

Решение примут в июне. Потенциальная дисквалификация серьезно ударит по экономическому положению «Барсы».