Дзюба – лучший в РПЛ в марте, Неймар проиграл миллион за два часа, «Спартак» – лидер по выплатам агентам и другие новости

Карпин объяснил свои слова о сборной России – за них он был раскритикован депутатами и чиновниками.

Карпин назвал две причины, по которым Дзюба не был вызван в сборную.

Дзюба признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

АПЛ впервые включила в Зал славы тренеров: их двое.

АПЛ выпустила видео с голами игроков из всех стран: проигнорировали только Россию.

«Спартак» – лидер РПЛ по выплатам агентам в 2022 году.

Зарема прокомментировала лидерство «Спартака» по агентским выплатам.

Неймар заревел, проиграв больше 1 миллиона евро в онлайн-казино за два часа.

Игроки из ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей не будут считаться легионерами в РПЛ.

Искусственный интеллект составил символическую сборную всех времен.