Российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур ради выступления на международных турнирах

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил увольнение спортсменов из силовых структур, если это будет необходимо ради возвращения на международную арену.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.

У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», – сказал Майгуров.