Мостовой назвал игрока, без которого сборная России не победила бы Ирак

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги товарищеского матча с Ираком (2:0). Он выделил Сергея Пиняева.

«Я после матча против Ирана сказал, что наши выиграют у Ирака и все скажут, что все хорошо. Я ошибся только в один мяч: говорил 3:0 будет, а сыграли 2:0.

Ираку нужно отдать должное. В первом тайме он нас простил два раза. У него были отличные моменты забить. Первый тайм для нашей сборной был ужасным.

Единственное светлое пятно – Пиняев. Он и гол забил классный. Если бы не Пиняев, то я не знаю... мы бы не обыграли Ирак у себя дома.

Ни о чем серьезном эта победа не говорит, конечно же. Тем более, такой первый тайм. Он был хуже, чем в матче против Ирана. Кстати, первый гол достаточно спорный. Если бы был VAR, то офсайд бы поставили, мне кажется», – сказал Мостовой.