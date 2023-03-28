Месси попросил отца обсудить свое возвращение в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Сам футболист постоянно общается с главным тренером каталонцев Хави.
Что касается переговоров с руководством клуба, то аргентинец попросил своего отца Хорхе Месси обсудить с Жоаном Лапортой его возвращение на «Камп Ноу».
- 35-летний Месси может стать свободным агентом по окончании сезона.
- Он выступал за «Барсу» до 2021 года.
«Бaрселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)
Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом
Источник: CCMA