Месси попросил отца обсудить свое возвращение в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Сам футболист постоянно общается с главным тренером каталонцев Хави.

Что касается переговоров с руководством клуба, то аргентинец попросил своего отца Хорхе Месси обсудить с Жоаном Лапортой его возвращение на «Камп Ноу».

35-летний Месси может стать свободным агентом по окончании сезона.

Он выступал за «Барсу» до 2021 года.

«Бaрселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)

Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом