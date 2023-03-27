Президент «Барсы» Лапорта ответил болельщику на вопрос о возвращении Месси

Фанат «Барселоны» спросил у Жоана Лапорты, вернется ли в клуб Лионель Месси.
Президент каталонцев позитивно отреагировал на вопрос, но прямого ответа не дал.
«Думаешь, я тебе скажу?» – сказал Лапорта.
- 35-летний аргентинец может стать свободным агентом по окончании сезона.
- Он выступал за «Барсу» до 2021 года.
«Бaрселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)
Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом
Источник: «Бомбардир»