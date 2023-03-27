Президент «Барсы» Лапорта ответил болельщику на вопрос о возвращении Месси

Фанат «Барселоны» спросил у Жоана Лапорты, вернется ли в клуб Лионель Месси.

Президент каталонцев позитивно отреагировал на вопрос, но прямого ответа не дал.

«Думаешь, я тебе скажу?» – сказал Лапорта.

35-летний аргентинец может стать свободным агентом по окончании сезона.

Он выступал за «Барсу» до 2021 года.

«Бaрселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)

Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом