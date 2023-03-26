Определились финалисты Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции КХЛ. Казанцы выбили из турнира «Адмирал», победив в серии со счетом 4:2.

Теперь в финале команда Зинэтулы Билялетдинова встретится с омским «Авангардом».

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Адмирал (Владивосток) – Ак Барс (Казань) – 1:3 (0:2; 1:1; 0:0)

Голы: 0:1 – Сафонов, 3; 0:2 – Дыняк, 8; 0:3 – Дыняк, 23; 1:3 – Чебыкин, 26 (большинство).

Счет в серии: 2:4.

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