Сын Негрейры давал советы игрокам «Барселоны», как вести себя с судьями

Испанские медиа продолжают узнавать подробности обвинений «Барселоны» в коррупции в отношении бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейры.

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

Оказалось, что в деле замешан сын Негрейры Хавьер. Он консультировал каталонцев по вопросам поведения игроков в матчах.

Например, Лионелю Месси и Неймару было рекомендовано не преувеличивать контакт с соперником, когда судит Иглесиас Вильянуэва или Матеу Лаос.

Жорди Альбе и Серхио Бускетсу сын Негрейры советовал не спорить с арбитрами.