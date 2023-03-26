Сын Негрейры давал советы игрокам «Барселоны», как вести себя с судьями

Испанские медиа продолжают узнавать подробности обвинений «Барселоны» в коррупции в отношении бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейры.
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
Оказалось, что в деле замешан сын Негрейры Хавьер. Он консультировал каталонцев по вопросам поведения игроков в матчах.
Например, Лионелю Месси и Неймару было рекомендовано не преувеличивать контакт с соперником, когда судит Иглесиас Вильянуэва или Матеу Лаос.
Жорди Альбе и Серхио Бускетсу сын Негрейры советовал не спорить с арбитрами.
- «Барселоне» из-за дела Негрейры грозит исключение из еврокубков.
- Команда лидирует в Примере.
Источник: Marca