УЕФА объявил о начале расследования «дела Негрейры»: «Барсу» могут исключить из еврокубков

УЕФА начал расследование так называемого «дела Негрейры», в котором замешана «Барселона».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры», – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на сезон в случае, если подозрения в подкупе судей подтвердятся.