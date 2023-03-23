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    УЕФА объявил о начале расследования «дела Негрейры»: «Барсу» могут исключить из еврокубков

    УЕФА начал расследование так называемого «дела Негрейры», в котором замешана «Барселона».

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    «Сегодня были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры», – говорится в заявлении УЕФА.

    Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на сезон в случае, если подозрения в подкупе судей подтвердятся.

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    Источник: сайт УЕФА

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