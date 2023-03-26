Англия и Украина сыграют в матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Пять последних очных матчей: две победы англичан, две ничьих, один раз выиграли украинцы.
В последний раз команды встречались 3 июля 2021 года – в четвертьфинале Евро Англия победила со счетом 4:0. Гарри Кейн сделал дубль.
- Игра состоится в воскресенье, 26 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Игру также будет транслировать «Лига ставок».
- Начало – в 19:00 мск.
Англия – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,28. На ничью дают 5,80. На выигрыш украинцев можно поставить за 12,0.
Источник: «Бомбардир»