Лапорта высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, может ли Лионель Месси вернуться в клуб.
«Месси – лучший футболист в истории и самый важный игрок в истории «Барсы».
Лео знает, что он в наших сердцах. Он часть нашей эмблемы. Но я должен осторожно говорить о нем, потому что Месси сейчас выступает за «ПСЖ».
Мне пришлось принять решение [об уходе Месси] из-за не очень хорошего наследия. Теперь моя обязанность – найти способ улучшить отношения между «Барселоной» и Месси.
Посмотрим, что произойдет. Но Лео знает, что наши двери для него открыты», – заявил Лапорта.
- 35-летний аргентинец может стать свободным агентом по окончании сезона.
- Он выступал за «Барсу» до 2021 года.
Источник: Relevo