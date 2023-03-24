Лапорта высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, может ли Лионель Месси вернуться в клуб.

«Месси – лучший футболист в истории и самый важный игрок в истории «Барсы».

Лео знает, что он в наших сердцах. Он часть нашей эмблемы. Но я должен осторожно говорить о нем, потому что Месси сейчас выступает за «ПСЖ».

Мне пришлось принять решение [об уходе Месси] из-за не очень хорошего наследия. Теперь моя обязанность – найти способ улучшить отношения между «Барселоной» и Месси.

Посмотрим, что произойдет. Но Лео знает, что наши двери для него открыты», – заявил Лапорта.