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    «Авангард» впервые с сезона-2020/21 пробился в финал Востока. Тогда он взял Кубок Гагарина

    «Авангард» завершил полуфинальную серию Восточной конференции КХЛ против «Металлурга». Омичи победили со счетом 4:0.

    В финале Востока команда Михаила Кравеца сыграет либо с «Адмиралом», либо с «Ак Барсом».

    «Авангарда» не было в финале Востока два года. Тогда, в 2021 году, команда под руководством Боба Хартли взяла главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Металлург (Магнитогорск) – Авангард (Омск) – 1:4 (1:1; 0:1; 0:2)

    Голы: 0:1 – Толчинский, 1; 1:1 – Дронов, 11 (большинство); 1:2 – Буше, 29; 1:3 – Буше, 47; 1:4 – Бродхерст, 58 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 0:4.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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