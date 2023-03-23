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    Тихий обвинил Гогниева в провокации: «Облил меня грязью и даже не извинился»

    Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о конфликте с главным тренером Спартаком Гогниевым, который обматерил его и Аяза Гулиева.

    • Сообщалось, что у Гогниева была драка с игроком Гулиевым.
    • Тренер в команде с осени.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

    – После этого с Гогниевым не общались?

    – Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было.

    Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.

    – При Гогниеве ваше возвращение в состав «Химок», видимо, не стоит и обсуждать.

    – Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2346

      моэм 2 часа назад

      Скажи спасибо , что он песком в глаза кидаться не стал ....в песочнице то его много

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