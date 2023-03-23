Тихий обвинил Гогниева в провокации: «Облил меня грязью и даже не извинился»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о конфликте с главным тренером Спартаком Гогниевым, который обматерил его и Аяза Гулиева.

Сообщалось, что у Гогниева была драка с игроком Гулиевым.

Тренер в команде с осени.

«Химки» идут в зоне вылета.

– После этого с Гогниевым не общались?

– Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было.

Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.

– При Гогниеве ваше возвращение в состав «Химок», видимо, не стоит и обсуждать.

– Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью.