Тихий обвинил Гогниева в провокации: «Облил меня грязью и даже не извинился»

Скажи спасибо , что он песком в глаза кидаться не стал ....в песочнице то его много
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о конфликте с главным тренером Спартаком Гогниевым, который обматерил его и Аяза Гулиева.
- Сообщалось, что у Гогниева была драка с игроком Гулиевым.
- Тренер в команде с осени.
- «Химки» идут в зоне вылета.
– После этого с Гогниевым не общались?
– Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было.
Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.
– При Гогниеве ваше возвращение в состав «Химок», видимо, не стоит и обсуждать.
– Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью.