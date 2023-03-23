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    Тихий объяснил, из-за чего Гогниев жестко обматерил его и Гулиева

    Защитник «Химок» Дмитрий Тихий объяснил матерную речь главного тренера Спартака Гогниева в адрес отстраненных футболистов подмосковного клуба.

    • Гогниев жестко обматерил Тихого и Гулиева.
    • Сообщалось, что у Гогниева была драка с игроком Гулиевым.
    • Тренер в команде с осени.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

    – Генеральный директор «Химок» Николай Оленев допустил, что аудиозапись разговора могла быть провокацией недоброжелателей клуба. Где правда?

    – Все это имело место быть.

    – С чего вообще все началось?

    – Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления.

    Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку.

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    Источник: Metaratings

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