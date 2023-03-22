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    Месси покинул тренировку «ПСЖ» раньше времени – ему не понравились упражнения Гальтье

    Во Франции узнали, что у главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье нет взаимопонимания со звездами.

    Нападающий Лионель Месси на днях покинул тренировку раньше времени. Он не был согласен с обязательностью выполнения одного из упражнений. Они раздражали Лео.

    В другой раз Гальтье предлагал желающим футболистам остаться на поле после окончания тренировки и поработать дополнительно. Месси от опции отказался. Сам тренер во избежание больших конфликтов внутри команды не препятствует вольному поведению аргентинца.

    • Гальтье в команде с лета.
    • Он брал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице.

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    Источник: RMC Sport

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    22.03.2023 23:16
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