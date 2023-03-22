Месси покинул тренировку «ПСЖ» раньше времени – ему не понравились упражнения Гальтье

Во Франции узнали, что у главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье нет взаимопонимания со звездами.
Нападающий Лионель Месси на днях покинул тренировку раньше времени. Он не был согласен с обязательностью выполнения одного из упражнений. Они раздражали Лео.
В другой раз Гальтье предлагал желающим футболистам остаться на поле после окончания тренировки и поработать дополнительно. Месси от опции отказался. Сам тренер во избежание больших конфликтов внутри команды не препятствует вольному поведению аргентинца.
- Гальтье в команде с лета.
- Он брал Лигу 1 с «Лиллем».
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице.
Источник: RMC Sport