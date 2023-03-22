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    СКА прошел «Торпедо» Ларионова, «Ак Барс» победил в ОТ «Адмирал»: результаты плей-офф КХЛ

    СКА первым вышел в финал Западной конференции КХЛ. Петербуржцы со счетом 4:0 победили в серии «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

    На Востоке «Адмирал» уступил дома «Ак Барсу».

    Все серии длятся до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Адмирал (Владивосток) – Ак Барс (Казань) – 1:2 ОТ (0:1; 1:0; 0:0; 0:1)

    Голы: 0:1 – Семенов, 6; 1:1 – Шулак, 36; 1:2 – Радулов, 66.

    Счет в серии: 1:3.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

    Торпедо (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:5 (2:1; 0:0; 1:4)

    Голы: 1:0 – Гончарук, 2 (большинство); 2:0 – Гончарук, 5; 2:1 – Рукавишников, 17; 3:1 – Атанасов, 44; 3:2 – Галимов, 51; 3:3 – Гусев, 54; 3:4 – Ожиганов, 57; 3:5 – Хайруллин, 59.

    Счет в серии: 0:4.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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