Сборная России по хоккею пропустит ЧМ-2024: ей продлили отстранение

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований на сезон‑2023/24
«На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, анализирующей различные глобальные вызовы, совет IIHF решил, что возвращать сборные России и Белоруссии в соревнования под эгидой организации пока небезопасно. Это будет небезопасно на предстоящий сезон‑2023/24.
Таким образом, IIHF проведет чемпионат мира 2024 года без сборных России и Белоруссии, – говорится в сообщении IIHF.
- IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой в феврале 2022 года.
- Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии.
Источник: «Матч ТВ»