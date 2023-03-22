Сборная России по хоккею пропустит ЧМ-2024: ей продлили отстранение

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований на сезон‑2023/24

«На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, анализирующей различные глобальные вызовы, совет IIHF решил, что возвращать сборные России и Белоруссии в соревнования под эгидой организации пока небезопасно. Это будет небезопасно на предстоящий сезон‑2023/24.

Таким образом, IIHF проведет чемпионат мира 2024 года без сборных России и Белоруссии, – говорится в сообщении IIHF.