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    Сборная России по хоккею пропустит ЧМ-2024: ей продлили отстранение

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований на сезон‑2023/24

    «На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, анализирующей различные глобальные вызовы, совет IIHF решил, что возвращать сборные России и Белоруссии в соревнования под эгидой организации пока небезопасно. Это будет небезопасно на предстоящий сезон‑2023/24.

    Таким образом, IIHF проведет чемпионат мира 2024 года без сборных России и Белоруссии, – говорится в сообщении IIHF.

    • IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой в феврале 2022 года.
    • Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3287

      fakeid 18 минут назад

      в этом году ЧМ должен был пройти в питере, для чего построили самую большую ледовую арену в мире. ну пусть эти дезеувы отказываются и ездят по чехиям.

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