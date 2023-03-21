Врач предположил, сколько займет восстановление Костомарова

Заслуженный врач России Андрей Осипов дал прогноз насчет лечения и реабилитации Романа Костомарова.

«Трудно сказать, когда он вернется к нормальной жизни, но совершенно однозначно, что не скоро.

Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, то восстановление займет много времени.

Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», – сказал врач.