Врач предположил, сколько займет восстановление Костомарова

Заслуженный врач России Андрей Осипов дал прогноз насчет лечения и реабилитации Романа Костомарова.
«Трудно сказать, когда он вернется к нормальной жизни, но совершенно однозначно, что не скоро.
Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, то восстановление займет много времени.
Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», – сказал врач.
- 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
- Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Подмосковье сегодня»