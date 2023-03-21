Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Врач предположил, сколько займет восстановление Костомарова

    Заслуженный врач России Андрей Осипов дал прогноз насчет лечения и реабилитации Романа Костомарова.

    «Трудно сказать, когда он вернется к нормальной жизни, но совершенно однозначно, что не скоро.

    Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, то восстановление займет много времени.

    Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», – сказал врач.

    • 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
    • Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Новости по теме
    «Свет в конце тоннеля есть»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова
    Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов
    Источник: «Подмосковье сегодня»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11