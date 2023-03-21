Спонсор «Пари НН» прокомментировал возможное прекращение сотрудничества с клубом

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев ответил, собирается ли компания лишать «Пари НН» финансирования.

Сообщалось, что в PARI недовольны результатами команды и организационными проблемами в клубе.

Спонсор разочарован возможным техническим поражением «Пари НН» из-за участия в матче дисквалифицированного игрока.

Стороны могут прекратить сотрудничество в случае вылета команды из РПЛ.

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку всем трем нижегородским клубам.

Баскетбольный клуб выиграл недавно Кубок России, хоккейное «Торпедо» удивляет в плей-офф КХЛ, ну а у футбольного клуба еще впереди десять матчей, чтобы закрепиться выше зоны стыковых матчей.

Мы довольны результатами и пока ничего не говорит о том, чтобы мы думали про разрыв отношений с регионом», – сказал Сергеев.