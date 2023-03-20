Божович объяснил, почему считает заслуженными зарплаты российских футболистов

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович оценил зарплаты в российском футболе.

— Зарплаты российских футболистов — заслуженные?

— Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет.

Если вы покупаете Малкома, вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть. Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле — нет.