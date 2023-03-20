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    Божович объяснил, почему считает заслуженными зарплаты российских футболистов

    Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович оценил зарплаты в российском футболе.

    — Зарплаты российских футболистов — заслуженные?

    — Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет.

    Если вы покупаете Малкома, вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть. Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле — нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.03.2023 18:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +315

      гууд 4 часа назад

      Ну хоть кто то нам глаза на их зарплаты открыл...

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      Рейтинг: +14346

      Skull_Boy 4 часа назад

      Нуда огребать по полной от школьников из Бельгии это так круто или не выходить даже в Лигу Европы из легкой группы тоже класс

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