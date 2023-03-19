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    Федотов рассказал, что стало залогом победы ЦСКА над «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.

    • Московская команды выиграла со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов.

    «Это заслуженная победа. Мы доминировали первый тайм. Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий. Хотя во втором тайме была уже более позиционная игра, соперник выпустил третьего защитника, но тем не менее нам удалось победить.

    Мы очень этого хотели, хотели подарить эту победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую демонстрировали сегодня ребята, стала залогом сегодняшней победы», – сказал Федотов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2023 22:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1697

      Artemka444 7 часов назад

      Игра ничейная
      Повезло немножко с голом!!!

      0
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +6317

      Давид59 8 часов назад

      Такая игра Зенита - залог победы любой команды

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      Рейтинг: +6317

      Давид59 8 часов назад

      Залогом победы ЦСКА стала "игра" Зенита

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