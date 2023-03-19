Федотов рассказал, что стало залогом победы ЦСКА над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.

Московская команды выиграла со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов.

«Это заслуженная победа. Мы доминировали первый тайм. Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий. Хотя во втором тайме была уже более позиционная игра, соперник выпустил третьего защитника, но тем не менее нам удалось победить.

Мы очень этого хотели, хотели подарить эту победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую демонстрировали сегодня ребята, стала залогом сегодняшней победы», – сказал Федотов.