ЦСКА победил «Локомотив» со счета 0:2, «Авангард» вновь обыграл «Магнитку»: результаты плей-офф КХЛ

«Авангард» в полуфинале Восточной конференции КХЛ против «Металлурга» повел 2:0 в серии. Омичи оказались сильнее и во втором домашнем матче.

На Западе «Локомотив» вел 2:0 против ЦСКА, но проиграл.

Все серии идут до четырех побед. Следующие два матча состоятся на площадках команд, которые сегодня были в гостях.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Авангард (Омск) – Металлург (Магнитогорск) – 4:3 (3:0; 0:2; 1:1)

Голы: 1:0 – Дедунов, 6; 2:0 – Бродхерст, 14 (большинство); 3:0 – Буше, 19; 3:1 – Акользин, 23; 3:2 – Дронов, 26; 3:3 – Коростелев, 45; 4:3 – Буше, 48 (большинство).

Счет в серии: 2:0.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 3:2 (0:1; 2:1; 1:0)

Голы: 0:1 – Алексеев, 4; 0:2 – Березкин, 33; 1:2 – Мамин, 35; 2:2 – Диц, 36; 3:2 – Григоренко, 44.

Счет в серии: 2:0.

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