Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Магкеев: «Локомотив» не сомневался, что отыграется против «Краснодара» с 0:2»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Его команда уступала в два мяча к перерыву.

    «Все отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала.

    Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что все будет хорошо», – сказал игрок.

    • Магкеев пропускал матч из-за дисквалификации.
    • Победный гол забил зимний новичок Артем Дзюба.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.

    Новости по теме
    Смородская считает, что трансфер Дзюбы в «Локо» уже оправдал себя 1
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи 9
    Баринов ответил, нравится ли ему самоотдача «Локомотива»: осенью он говорил, что игрокам «до ***»
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67627

      portero 14 часов назад

      Бычки и в первом тайме играли странно, Мозес партнеров не замечал.... куча сраных иносранцев, выпустил бы пораньше парней что в кубке играли, Черников и Кривцов не дали бы Локо гулять в центре поля....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11