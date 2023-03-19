Магкеев: «Локомотив» не сомневался, что отыграется против «Краснодара» с 0:2»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Его команда уступала в два мяча к перерыву.

«Все отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала.

Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что все будет хорошо», – сказал игрок.