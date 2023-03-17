В «Монако» и «Торино» рассказали, отпустят ли Головина и Миранчука в сборную России

В «Монако» и «Торино» прокомментировали новость о том, что полузащитника Александр Головин и Алексей Миранчук вызваны в сборную России на мартовский сбор.

«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», — сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье.

«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», — сообщили в пресс-службе «Торино».