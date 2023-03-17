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    В «Монако» и «Торино» рассказали, отпустят ли Головина и Миранчука в сборную России

    В «Монако» и «Торино» прокомментировали новость о том, что полузащитника Александр Головин и Алексей Миранчук вызваны в сборную России на мартовский сбор.

    «Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», — сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье.

    «Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», — сообщили в пресс-службе «Торино».

    • Головин и Миранчук вызваны в сборную впервые за 1,5 года.
    • 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
    • 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2023 12:40
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