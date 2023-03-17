Джорджина рассказала, как Роналду отреагировал на смерть новорожденного сына

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рассказала, как ее семья пережила смерть новорожденного сына.

Джорджина должна была родить двойню.

Выжил только один ребенок – девочка.

«На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение... Жизнь трудна. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.

Криш очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу».

Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».