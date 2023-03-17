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    Джорджина рассказала, как Роналду отреагировал на смерть новорожденного сына

    Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рассказала, как ее семья пережила смерть новорожденного сына.

    • Джорджина должна была родить двойню.
    • Выжил только один ребенок – девочка.

    «На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение... Жизнь трудна. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.

    Криш очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу».

    Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».

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    Источник: Infobae

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    17.03.2023 09:42
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