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    Стало известно, команд из какой страны будет больше всего в 1/4 финала еврокубков

    Завершились матчи 1/8 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

    В 1/4 финала еврокубков вышли шесть итальянских клубов – это лучший показатель среди всех стран. В четвертьфинале ЛЧ сыграют «Наполи», «Милан» и «Интер», в ЛЕ – «Ювентус» и «Рома», в ЛК – «Фиорентина».

    В четвертьфиналах сыграют четыре английские команды и три бельгийские. Германию, Испанию, Нидерланды и Португалию представят по два клуба, Швейцарию, Францию и Польшу – по одному.

    • Жеребьевка 1/4 финала еврокубков состоится сегодня, 17 марта.

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    Источник: Gracenote

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    17.03.2023 08:55
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