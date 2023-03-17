Стало известно, команд из какой страны будет больше всего в 1/4 финала еврокубков

Завершились матчи 1/8 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В 1/4 финала еврокубков вышли шесть итальянских клубов – это лучший показатель среди всех стран. В четвертьфинале ЛЧ сыграют «Наполи», «Милан» и «Интер», в ЛЕ – «Ювентус» и «Рома», в ЛК – «Фиорентина».

В четвертьфиналах сыграют четыре английские команды и три бельгийские. Германию, Испанию, Нидерланды и Португалию представят по два клуба, Швейцарию, Францию и Польшу – по одному.