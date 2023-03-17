Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова вылетел от «Байера» и другие результаты

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Ференцварош» во второй раз проиграл «Байеру» и вылетел из турнира.
«Юнион СЖ» после гостевой ничьей 3:3 с «Унионом» дома победил 3:0.
«Рома» отстояла ничью с «Реал Сосьедадом» и прошла дальше за счет результата первой встречи.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Диаби, 3; 0:2 – Адли, 81.
Первый матч – 0:2.
Юнион СЖ (Бельгия) – Унион (Германия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Теума, 18; 2:0 – Амани, 63; 3:0 – Лапуссен, 90+4.
Удаление: нет – Хаберер, 80.
Первый матч – 3:3.
Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) – 0:0
Удаление: Луна, 90+8 – нет.
Первый матч – 0:2.
Источник: «Бомбардир»