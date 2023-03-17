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    Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова вылетел от «Байера» и другие результаты

    Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Ференцварош» во второй раз проиграл «Байеру» и вылетел из турнира.

    «Юнион СЖ» после гостевой ничьей 3:3 с «Унионом» дома победил 3:0.

    «Рома» отстояла ничью с «Реал Сосьедадом» и прошла дальше за счет результата первой встречи.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Диаби, 3; 0:2 – Адли, 81.

    Первый матч – 0:2.

    Юнион СЖ (Бельгия) – Унион (Германия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Теума, 18; 2:0 – Амани, 63; 3:0 – Лапуссен, 90+4.

    Удаление: нет – Хаберер, 80.

    Первый матч – 3:3.

    Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) – 0:0

    Удаление: Луна, 90+8 – нет.

    Первый матч – 0:2.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5521

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      «Ференцварош» Черчесова вылетел от «Байера».... фи как грубо.... выбыл изт урнира...
      слюшай Черчес, ани тибя ни уважают...

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