Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова вылетел от «Байера» и другие результаты

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Ференцварош» во второй раз проиграл «Байеру» и вылетел из турнира.

«Юнион СЖ» после гостевой ничьей 3:3 с «Унионом» дома победил 3:0.

«Рома» отстояла ничью с «Реал Сосьедадом» и прошла дальше за счет результата первой встречи.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Диаби, 3; 0:2 – Адли, 81.

Первый матч – 0:2.

Юнион СЖ (Бельгия) – Унион (Германия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Теума, 18; 2:0 – Амани, 63; 3:0 – Лапуссен, 90+4.

Удаление: нет – Хаберер, 80.

Первый матч – 3:3.

Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) – 0:0

Удаление: Луна, 90+8 – нет.

Первый матч – 0:2.

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