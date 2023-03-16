Фото спящего Холанда с мячом, которым он забил пять голов в матче ЛЧ: норвежец очень любит спать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд любит спать так же сильно, как и забивать по пять голов за матч в Лиге чемпионов.

Во вторник норвежец положил пять мячей в ворота «Лейпцига» (7:0) в матче главного еврокубка. Вот несколько крутых фактов о перфомансе Холанда:

Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.

Эрлинг установил два рекорда Лиги чемпионов в одном матче.

Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

А после игры Холанд хорошо выспался, потому что считает сон главной вещью в своей жизни: «Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон».

Полезный сон – это здорово, но еще лучше, когда ты спишь в обнимку с мячом, которым забил пять голов в матче Лиги чемпионов. Прямо как Холанд:

Простите, но Холанд точно человек?