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    Фото спящего Холанда с мячом, которым он забил пять голов в матче ЛЧ: норвежец очень любит спать

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд любит спать так же сильно, как и забивать по пять голов за матч в Лиге чемпионов.

    Во вторник норвежец положил пять мячей в ворота «Лейпцига» (7:0) в матче главного еврокубка. Вот несколько крутых фактов о перфомансе Холанда:

    • Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.
    • Эрлинг установил два рекорда Лиги чемпионов в одном матче.
    • Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

    А после игры Холанд хорошо выспался, потому что считает сон главной вещью в своей жизни: «Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон».

    Полезный сон – это здорово, но еще лучше, когда ты спишь в обнимку с мячом, которым забил пять голов в матче Лиги чемпионов. Прямо как Холанд:

    Простите, но Холанд точно человек?

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 16:31
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